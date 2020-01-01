على مواقع التواصل: نماذج امتحانية بأخطاء علمية وتربوية ولغوية.. و"التربية" تتوعد بالمحاسبة!

جهينة نيوز

حذرت وزارة التربية من ظاهرة برزت خلال الأيام القليلة الماضية تتعلق بنشر نماذج امتحانية مع سلالم التصحيح الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي سواء من الموجهين الأوائل والمنسقين والموجهين الاختصاصيين والمدرسين أو من بعض المدارس والمعاهد الخاصة، وذلك نظراً لما تسببه هذه النماذج من تشويش للطلاب بسبب وجود أخطاء علمية وتربوية ولغوية في صياغة الأسئلة.

وأكدت الوزارة أن البعض ممن يقومون بنشر هذه النماذج غير مدربين بالشكل المناسب وليسوا على علم بسياسة الوزارة وتوجيهاتها.

وطلبت التربية من مديرياتها في المحافظات، اعتماد النماذج المنشورة على موقع الوزارة فقط، ومنع نشر نماذج امتحانية على مواقع التواصل الاجتماعي وعلى الصفحات الشخصية والمجموعات من أي شخص مهما كانت صفته تحت طائلة المسؤولية.

كما طلبت الوزارة حصر مناقشة النماذج الامتحانية عبر الفضائية السورية والمنصات من خلال الندوات الامتحانية التي يتم فيها شرح القالب الامتحاني مع إعطاء أمثلة عن الأسئلة وليس نماذج كاملة.

وشددت الوزارة على ضرورة الالتزام تحت طائلة المسائلة.