أبراج الاثنين 8 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: ذاكرة جيدة ومحلل قوي ومنطقي ويتعلّم من تجاربه.. كلما كبر عمراً زاد معرفةً وقوي بالحياة وهو رقم القوة الروحية والتعب في الحياة.

الفترة القادمة:

مهما تعرضت لمشكلات أنت مستقر وتتغلب على العقوبات.. انتبه على صحتك وعلى أمورك المالية.. القدر سيبعد عنك شخصاً مزعجاً فكن حذراً بعلاقاتك العاطفية.. سنة انتصار للبعض وبحث عن الحب للبعض الآخر.. حظاً سعيداً.

الحمل:

نهار للعمل.. اظهر بمظهر القوي ولا تدع أحداً يكشف مخاوفك.. احتمال تعامل مع غريب عن محيطك وعملك واترك الجدل ليوم آخر وابق متحفظاً واعمل بعيداً عن العيون واثبت مواقعك ولاتكشف أوراقك.. أنت على حق والآخرون يحاولون صب الزيت على النار.

الثور:

تسوّي مسائل تعقدت في السابق قد تتقدم بطلب وتجد تجاوباً واشرح أفكارك للمقربين ولاتعلّق أهمية على الماضي وقد تعرف سفراً أو لقاءً مهماً وقد تحول بع المعلومات السرية والشائعات التي تطولك .. فرصة عمل جديدة وتلفون مهم من مسافة بعيدة .. أنت على موعد مع نهار مهم.

الجوزاء:

قد تخوض تجربة استثمارية وتناقش أمور مهمة ويؤدي بك الأمر إلى شراكة مالية وتنشئ مشروع جديد وتهتم بإيصال رسائل معينة لبعض المؤسسات وتستفيد من بعض الظروف.. يوم للضرائب والاستشفاء وتسترجع بعض الذكريات وتعطي من دون حساب.. انتبه على أمورك المادية.

السرطان:

القمر يعاكسك ويحمل لك بعض الإنذارات وضرورة الحذر وعدم العصبية ولا تراهن على مشروع واحد.. اعمل بهدوء ولاتستفز العداوات واحتمال أن يرفض لك طلب وهذا مؤسف لأنك لاتتصرف بطريقة ذكية أو لأن اليوم فيه عرقلة.

الأسد:

عمل وانتقال من حال إلى حال، لكن انتبه من الأوهام ومن سوء فهم.. الأيام القادمة استثنائية إذا كنت اليوم منتبهاً.. احسن خياراتك واطلب مساعدة.. يوم للعمل وتوقيع عقد جديد أو أمور كنت بانتظارها.

العذراء:

يبدو اليوم حضورك ضروري.. تبادر وتترك أثراً في نفوس الأحبة وتسمع أخباراً تغير من برنامجك بسبب أمور طارئة.. احتمال تسلية ولهو وللبعض علاقة مع الأولاد.. استغل النهار للحصول على معلومات.. اليوم جيد للمراهنات.

الميزان:

لاترهق نفسك بأمور شخصية وقد يحتاجك أحد أفراد العائلة لاتتقاعس ومهمة غير منتظرة.. زوّار وتصليحات وأعطال وقد تناضل على جبهات عديدة فلا تتورط بمجالات غير أكيدة وانتبه من مخالفة قانونية.. اليوم تتوضح بعض الأمور بسبب قضايا عائلية.

العقرب:

نهار يحمل مشروعاً وقد تعبر عن حاجاتك ونهار مشجع لزيارات ولقاءات عمل ومقابلة تخرج منها بنتيجة جيدة.. تركيزك على أمور شخصية وتستطيع بالحوار معاكسة مسار الفلك.. إن اعترضك تأخير سيكون بسبب لقاءات وجيران وأخوة وجيران وحركة.

القوس:

تشعر بالأمان وسط فريق ترتاح له وتشارك بقضية وأحداث إنسانية ربما تكون ناطقاً باسمهم.. يوم مالي جيد وتناقش وتتألق اليوم ولاسيما أنك تتلاعب بقلوب من يحبونك.. تواصل وحركة وأمور مالية قادمة..

الجدي:

حيوية مضاعفة والقمر في برجك تتباهى بنفسك وتلاقي الإعجاب وتظهر بأناقة وسحر وتستقطب الفرص والتجارب، لكن هناك مبالغة ادفع ماعليك من ديون ومستحقات وربما تعيش مغامرة مالية.

الدلو:

الأمور تسير من حسن إلى أحسن عند وصول القمر إلى برجك، لكن الآن انتبه من أي صدام ولا تقدم على أي أمر خاص.. اليوم مرهف الحس وعليك أن تكون هادئاً كثيراً لحين وصول القمر غلى برجك.

الحوت:

تسمع ما يطرب قلبك وقد تشارك أصدقاءك وتحقق مواعيد علاقات صادقة.. القمر في برج الجدي يدعمك وتلتقي أصدقاء من الماضي أو معارف جديدة واحتمال دعوة غداء.. يوم للانفتاح.