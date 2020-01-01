جهينة نيوز:

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على وزير الخارجية الأسبق كولن باول، الذي قال إنه سيصوت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية القادمة، وذكّره بحروب الشرق الأوسط الكارثية.

وقال ترامب: "كولن باول، متغطرس حقيقي كان مسؤولا عن إدخالنا في حروب الشرق الأوسط الكارثية، وقد أعلن لتوه أنه سيصوت لمتغطرس آخر هو جو بايدن النعسان".

وأضاف: "ألم يقل باول إن العراق امتلك أسلحة دمار شامل؟ العراق لم يمتلكها، لكننا خضنا الحرب".

وجاءت تغريدة ترامب ردا على تصريح باول لشبكة "سي إن إن"، حيث قال: "بالتأكيد لا يمكنني بأي حال من الأحوال التصويت لصالح الرئيس ترامب هذه السنة".

و يشار الى ان كولن باول حمل في مجلس الامن انبوب اختبار يعتقد انه يحوي بودرة اطفال و زعم ان العراق يمتلك اسلحة دماء شامل و كان هذا الانبوب سبب للعدوان الامريكي على العراق الذي اودى بحياة اكثر من مليون عراقي فضلاً عن ادخال التنظيمات الارهابية الى العراق, فيما لايزال ترامب يكمل الحروب على ارض الواقع في عدة مناطق في الشرق الاوسط و يعتبرها في الاعلام اكبر خطأ بتاريخ امريكا.