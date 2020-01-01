تشييع الامين العام الاسبق للجهاد الاسلامي رمضان عبد الله شلح في دمشق

جهينة نيوز:

أقيمت اليوم الأحد في مسجد "الأكرم" في دمشق، صلاة الميت على روح الأمين العام السابق لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية رمضان عبد الله شلح.

وشارك في الصلاة والتشييع الأمين العام الحالي للحركة زياد النخالة وأعضاء من المكتب السياسي.

وقال نخالة: "حركة الجهاد تطورت وتضاعفت قوتها في ظل قيادة الأمين العام الدكتور شلح".

من جهته، قال عضو المكتب السياسي للحركة خالد البطش، إن "جثمان القائد الوطني الكبير رمضان عبد الله شلح ووري في ثرى مقبرة الشهداء بمخيم اليرموك بجوار رفيق دربه المؤسس فتحي الشقاقي، في العاصمة السورية دمشق".

و في ذات السياق كشفت مصادر في حركة “الجهاد الاسلامي” بحسب فضائية فلسطين اليوم أن جثمان الأمين العام الاسبق للحركة رمضان عبد الله شلح سينقل الى قطاع غزة حيث سيوارى في الثرى.

وقالت المصادر إن “جثمان شلح سينقل من العاصمة السورية دمشق ليوارى الثرى في مسقط رأسه في قطاع غزة”، ولفتت الى ان “حصول موافقة مصرية – إسرائيلية على ذلك”.

و ذكرت قناة المنار إن “قيادات حماس والجهاد في غزة تلقوا ردا من المخابرات المصرية بموافقة العدو الاسرائيلي على إدخال جثمان شلح الى غزة كي يوارى في الثرى”.