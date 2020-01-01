زاخاروفا حول أعمال الشغب في أمريكا: زرعوا الفوضى وحصلوا عليها في عقر دارهم

جهينة نيوز:

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن الولايات المتحدة، التي شهدت أعمال شغب في الأيام الأخيرة، واجهت عواقب نفس الأطروحات التي روجت لها في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك إمكانية زعزعة الوضع في دول أخرى.

وقالت زاخاروفا، في برنامج على قناة "روسيا 1": "ما يحدث في أوروبا والولايات المتحدة هو الجواب على سؤالك: فهم يحصدون بالضبط على ما زرعوه، بعد أن زرعوا الفوضى، وحصلوا على الفوضى في عقر دارهم".

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة واجهت عواقب الأفكار والأطروحات نفسها التي: "روجوا لها في جميع أنحاء العالم: إمكانية زعزعة استقرار الوضع، والقدرة على اللعب على التناقضات الداخلية، وهي طبيعة أي دولة وشعب والتي يجب التغلب عليها بشكل قانوني".

وأضافت زاخاروفا: "كل ما أدخلوه في الوعي العالمي هم الآن يحصدونه بأنفسهم".

وتشهد عشرات المدن الأميركية احتجاجات مستمرة منذ نحو أسبوع على خلفية مصرع المواطن الأفرو-أميركي جورج فلويد، الذي قتله أحد رجال الشرطة خنقا في مدينة مينيابوليس، وصاحب هذه الاحتجاجات أعمال عنف وسلب ونهب وتخريب للممتلكات العامة والخاصة في عدد من المدن.

و في سياق آخر أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأحد، بأن السفير الأمريكي لدى ألمانيا يقوم بتوجيه تهديدات إلى برلين يوميا، مطالبا بتغيير في سياسة الطاقة.

وقالت زاخاروفا، خلال برنامج على قناة "روسيا-1" التلفزيونية: "ضغط هائل بشأن قضايا الطاقة. كل يوم، يهدد سفير الولايات المتحدة في برلين الشعب الألماني وقيادة هذا البلد، بأنهم يجب عليهم إعادة كتابة سياساتهم الخاصة بقطاع الطاقة مع روسيا. قم بالاختيار - أولا رفض التعاون، ذات المنفعة المتبادلة والمربحة لألمانيا، وإعادة توجيهها إلى الطاقة خاصة في الولايات المتحدة".

وقال أن السفير الأمريكي في ألمانيا ريتشارد غرينيل، في وقت سابق خلال مقابلة مع صحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، إن الكونغرس الأمريكي يمكن أن يمرر العقوبات على "التيار الشمالي-2"، بسرعة، على الرغم من الحملة الانتخابية. والغرض من العقوبات الجديدة هو منع تشغيل خط الأنابيب. لم يحدد السفير كيف سيتم تنفيذ ذلك عملياً، ولكن أحد الاحتمالات قد تكون غرامات على الشركات، التي توفر صيانة لخطوط الأنابيب.

يذكر أنه جرى في وقت سابق تقديم مشروع قانون عقوبات ضد "التيار الشمالي- 2"، إلى مجلس الشيوخ الأمريكي، حيث يقترح القانون فرض عقوبات على شركات التأمين للسفن العاملة في تمديد خط أنابيب الغاز.

وتعارض الولايات المتحدة مشروع "التيار الشمالي- 2"، كي تروج لغازها الطبيعي المسال في الاتحاد الأوروبي، فيما صرحت روسيا مرارًا أن المشروع مفيد تجاريا وخدميا لأوروبا.

الجدير بالذكر أن مشروع "السيل الشمالي-2" هو مشروع يهدف لمد أنبوب عبر قاع بحر البلطيق لضخ الغاز من روسيا إلى ألمانيا، وسيتم مد الأنبوب بموازاة "السيل الشمالي-1".