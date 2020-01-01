تحت قبة مجلس الشعب.. المهندس خميس يرد على مطالبات واستفسارات الأعضاء!

جهينة نيوز/خاص

في اطار رد رئيس مجلس الوزراء عماد خميس على مداخلات أعضاء مجلس الشعب قال.. ما ميز المداخلات أن الجميع شاطر شعور الحكومة أن هناك واقع صعب ومعاناة للمواطن.

واكد خميس انه لو لم يتم دفع ٦٠٠ مليون دولار لإعادة منشآت الغاز لم يكن هناك كهرباء فلماذا هذا غائب ولم يذكر.

واشار الى ان كل طلقة استخدمت لمحاربة الإرهاب دفع ثمنها من موارد سورية الذاتية.

ووجه خميس السؤال لاعضاء مجلس الشعب.. ان الحكومة زودت حلب بمئات المحولات ومئات الأمتار من الهوائيات وكلها بالقطع الأجنبي فهل تساءلتم من أين أمنت الدولة ذلك؟ واضاف إذا أردنا وضع خطط واضحة لابد من تحرير ما تبقى من إدلب وإعادة حقول النفط في شرق الفرات وليس من العبث أن أمريكا احتلت تلك المنطقة.

وحول سعر الليرة اكد خميس ان ما يحدث اليوم على الليرة جزء من الحرب الكبيرة.

وقال ليس لدينا إلا الإنتاج والعمل وهذا يحتاج إلى قانون من آلاف الصفحات للتخطيط والإنتاج مشيرا الى ان أنشط حكومة في العالم تبقى مقصرة.

ورحب خميس بكل مبادرة منظمة وليس التي هدفها دس السم بالعسل.

واوضح خميس ان الحكومة تعمل في كل الأيام بحالة تشبه النفير العام وهناك خلايا تجتمع على مدار الساعة من الفريق الحكومي وغير الفريق الحكومي.. وهناك خطط اقتصادية لا يمكن إظهارها على الإعلام، وسيكون هناك اطلالة لحاكم المركزي عندما كان يكون هناك ما يمكن التحدث عنه.

واكد خميس انه خلال يومين ستعود الأمور إلى مجراها الطبيعي فيما يتعلق بموضوع الأدوية وسيكون هناك إطلالة لوزير الصحة تحت قبة مجلس الشعب للحديث بشكل مفصل عن هذا الموضوع.

وبين خميس انه لدينا خطة لإعادة المغتربين العالقين في الدول القاطنين فيها ولكن بشكل منظم وما حدث في الفترة الماضية أن السفارات سجلت أسماء كثيرة مشي الى ان الأخطر دخول عدد كبير من لبنان وحاليا يوجد في الدوير بريف دمشق ١٦٠٠ شخص محجور عليهم.

واكد خميس: فتح ملفات فساد كبيرة جدا وأعدنا مئات المليارات إلى الخزينة ومستمرين في ذلك.

ووجه كلامه للمواطنين.. أقول سوف نخفض الأسعار لكن ضمن فترة زمنية مبرمجة وبالإمكانيات المتوافرة و سيكون هناك جولات وزارية للمحافظات، غدا سيكون هناك جولة وكذلك نهاية الأسبوع.

ودعا خميس الى ضرورة التساعد حتى نسمي الأمور بمسياتها ونوصف الفساد الحقيقي.

واشار خميس الى ان ملف تصدير المواد الغذائية منظم وأوقفنا تصدير عشرات المواد لتزويد السوق الداخلية بها.

وبين اننا أمام ظروف استثنائية ويجب أن نعمل أكثر وجميعنا معنين والإمكانيات توظف في المكان الاصح وأطلب من المواطن أن يقدر الظروف التي نمر بها.