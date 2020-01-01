عزقول: نطالب باجتماع فوري بين الحكومة ورجال الأعمال

الأحد, 7 حزيران 2020 الساعة 15:03 | شؤون محلية, أخبار محلية

عزقول: نطالب باجتماع فوري بين الحكومة ورجال الأعمال

جهينة نيوز:

بعد حالات الإغلاق الكثيرة التي تشهدها المحلات التجارية في المحافظات السورية، بسبب تقلبات سعر الصرف و لخوف التجار من دوريات الجهات الرقابية، ولاسيما أنّ أسعار البضائع تتفاوت بين يوم وآخر لا بل بين ساعة وأخرى، طالب رجل الأعمال وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق حسان عزقول بعقد اجتماع فوري بين الحكومة السورية ورجال الأعمال.

وأكد عزقول أنّ عقد هذا الاجتماع هو من أجل التنسيق بيّن الطرفين، وإيجاد آلية تخدم التاجر والمواطن معاً، وتتناسب مع الوضع الحالي، وذلك بغية إيجاد حلّ لمشكلة ارتفاع الأسعار الجنوني، الذي يأتي نتيجة تقلبات سعر الصرف، في المقام الأول.

ورأى عزقول أن الآلية يجب أن ترتكز على ضبط الأسعار وفتح الأسواق، وإيجاد حلّ عاجل لتقلبات سعر الصرف، وتقديم تسهيلات وإعفاءات للعمل، ووضع خلية أزمة بشكل فوري لديها صلاحيات واسعة، وقادرة على إصدار قرارات سريعة، تصبّ في مصلحة التاجر والمواطن.


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