خادمة تقتل مخدومتها المعاقة حرقاً في السعودية

جهينة نيوز:

لقيت سعودية معاقة مصرعها حرقاً، وأصيبت امرأة أخرى بحروق كبيرة بعد إضرام خادمة منزلية إفريقية النيران في غرفة مخدومتها العجوز بمحايل عسير.

وفي التفاصيل، أقدمت عاملة منزلية أوغندية الجنسية على إشعال النار في غرفة مواطنة معاقة تبلغ من العمر 80 عاماً، ومن ثم أغلقت باب الغرفة للتخلص منها ما نتج عن ذلك احتراق المرأة ومفارقتها الحياة بعد اشتعال النيران في كامل الغرفة والسرير الطبي الذي كان يضم جسدها فيما لاذت العاملة بالفرار.

وتسبب الحريق في إصابة ابنة أخت الضحية بحروق كبيرة بعد فتحها باب الغرفة ومحاولتها إنقاذ خالتها.

ولاذت العاملة المنزلية لاذت بالفرار بعد ارتكاب جريمتها، ليتم القبض عليها من قبل الجهات الأمنية وإحالتها إلى النيابة العامة التي أصدرت أمراً بإيداعها السجن، وتم ذلك بعد أن جرى التأكد من خلوها من الأمراض المعدية وفيروس كورونا.

وهذه الجريمة هي الثانية من نوعها في تهامة بمنطقة عسير، خلال أيام قليلة، بعد أن أقدمت عاملة منزلية أخرى من الجنسية نفسها، على قتل مواطنة في العقد السادس من العمر بتسديدها 9 طعنات نافذة لها بمركز عبس التابع لمحافظة المجاردة