لأسباب أمنية.. إلغاء تظاهرة تضامنية أمام السفارة الأمريكية في لبنان

الأحد, 7 حزيران 2020 الساعة 14:21 | سياسة, عربي

لأسباب أمنية.. إلغاء تظاهرة تضامنية أمام السفارة الأمريكية في لبنان

جهينة نيوز:

ألغيت تظاهرة للمنظمات الشبابية اللبنانية كانت مقررة أمام السفارة الأمريكية في عوكر، بسبب اشتباكات طائفية دارت، أمس، فيما رأى رئيس البرلمان أن أي صوت يروج للفتنة هو صوت عبري.

وكان من المقرر أن تقام التظاهرة الشبابية عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم أمام السفارة الأمريكية في عوكر للتضامن مع تظاهرات الاحتجاج الأمريكية على مقتل جورج فلويد، واستنكاراً للتدخلات الأمريكية في شؤون لبنان الداخلية، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية المتوترة بعد الصدامات الطائفية التي حصلت الليلة الماضية.

ولم يحدد المنظمون موعداً جديداً للتظاهرة.


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