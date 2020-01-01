صباغ: قانون "قيصر" يعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الدولية

جهينة خاص:

قال رئيس مجلس الشعب حمودة صباغ في الجلسة الأولى من الدورة العادية الثالثة عشر بحضور رئيس وأعضاء الحكومة: نرحّب بالحكومة ولا أعني أنهم ضيوف، إنما تأكيد على ما يربط المجلس بالحكومة من تعاون وتكامل مثمر، كل حسب دوره ووظيفته نحو هدف واحد مشترك هو تعزيز صمود هذا الشعب الأبي وتصديه لأصعب التحديات في تاريخه المعاصر خلف القيادة الحكيمة.

وأضاف: مضت أشهر عدة على آخر لقاء للمجلس مع الحكومة مجتمعة، لكن الأسابيع الماضية شهدت عدداً من الاجتماعات لجان المجلس الدائمة مع السادة الوزراء حسب اختصاص اللجان وارتباط عملها مع الوزارت وهذا يؤكد أنّ عملية متابعة قضايا الوطن والمواطن لم تنقطع.. أغتنم المناسبة لأشيد بالمناخ التفاعلي الإيجابي لمناقشة اللجان مع الوزراء.. تعلمون أنّ تأخر الانعقاد سبب موضوعي فرضته الإجراءات الوقائية والاحترازية فرضته جائحة كورونا.

وتابع صباغ: لاشك أننا نواجه في هذه المرحلة تصعيداً نوعياً في الحرب علينا وعلى بلدنا، لكننا قادرون بتصميمنا وتماسكنا ولحمتنا الوطنية على التصدي لأنواع من الحروب لم يختبرها شعب من قبل بهذه الطريقة والوحشية.. اليوم تشن علينا حرب اقتصادية ونفسية وأخرى إعلامية وحرب تضليل وإشاعات وغيرها وقانون "قيصر" يعد الأول من نوعه في تاريخ العلاقات الدولية لأنه لا يكتفي بحصار سورية ومقاطعتها وإنما يهدد كل من يتعامل مع سورية في العالم ومعناه اعتداء سافر على سيادة الدول وخرق جديد فاضح لأبسط قواعد الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وإذا كانت لهذه الحرب دلالة إيجابية فهي تشير إلى اعتراف كل قوى الشر والعدوان وعلى رأيها أمريكا بانتصاراتنا في الميدان عسكرياً وتؤكد خذلانهم وهزيمتهم في هذا الميدان.