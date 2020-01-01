خميس: تكشف الوجه البشع للدول الفارضة للعقوبات مع تحدي انتشار كورونا

جهينة خاص:

أكد رئيس الحكومة المهندس عماد خميس خلال جلسة مجلس الشعب أن مشروعات الدولة تتوسع والحكومة تعمل على توفير الخدمات بمختلف أنواعها.

وأشار خميس إلى أن أميركا والاتحاد الأوروبي رفضوا رفع العقوبات عن سورية رغم اعتراف المنظمات بتأثير العقوبات لمواجهة كورونا، مع ذلك استطاعت الحكومة وضمن الإمكانيات المتاحة تجاوز المرحلة الأولى لانتشار الفيروس.

وأوضح أنّ المتغيرات الدولية والإقليمية كانت كثيرة جداً خلال الأشهر الماضية لها ارتدادات على الصعيد العالمي ليس فقط على سورية، لاسيما مع وجود بعض الدول المسيطرة على القرار في العالم.

وبيّن رئيس الحكومة أنّ واقع الليرة السورية هو حديث كل الناس، والجميع يعرف أهمية العملة الوطنية في تقييم مؤشرات الاقتصاد والاستهلاك والحاجة لأبناء الوطن، وما يحدث الآن هو ارتداد بقيمة العملة وقال عندما يكون هناك تغير في قيمة العملة الوطنية صعوداً أو هبوطاً يؤثر على التنمية الاقتصادية وهذه التنمية لن تحدث ما لم يكن هنالك استقرار بالعملية الاقتصادية.

وقال خميس: منذ بداية العام أخذنا خطوات للحد من ارتفاع الأسعار لكن توفقنا في مكان وتعثرنا في مكان آخر ويوجد فريق يعمل على الموضوع وهنالك دراسات وعمليات مكثفة لتأمين لقمة الشعب السوري، مشيراً إلى تثبيت سعر الصرف من العام ٢٠١٧ وحتى العام الحالي كان يتطلب ٢٠ مليار دولار.. نتواصل مع الدول الصديقة ونعمل معها ضمن العديد من العناوين أحدها الحصول على قروضاً وهذا شيء قائم بعلاقات الدول، وفي المجال المحلي ضبطنا الإنفاق ووجهناه نحو الإنتاج، وعملنا على إعادة كل معمل في القطاعين العام والخاص للعمل.. أنا والفريق الحكومي ممتنين للمواطن بعد الجيش العربي السوري ولا نقول نحن حكومة مثالية.. وأحمل الإعلام المسؤولية الأكبر لنقل ما تقوم به الحكومة