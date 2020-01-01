متراجعة 9.5%.. صادرات مصر من القطن تبلغ 1.273 ألف قنطار

جهينة نيوز:

قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن صادرات القطن انخفضت بنسبة 9.52% خلال الفترة من كانون الأول إلى شباط الماضيين، وذلك نتيجة لانخفاض الإنتاج.

وأضاف الجهاز في بيان، اليوم الأحد، إن إجمالي صادرات القطن بلغ 1.273 ألف قنطار متري خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي 2019- 2020 كانون الأول 2019/شباط2020) مقابل 3.579 ألف قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 9.52% نتيجة لانخفاض إنتاج القطن.

وبلغت الكمية التي تم حلجها 9.868 ألف قنطار متري خلال الربع الثاني من الموسم الزراعي مقابل 5.1 مليون قنطار متري لنفس الفترة من الموسم السابق بنسبة انخفاض قدرها 8.42% وهذا نتيجة لانخفاض المساحات المزروعة.