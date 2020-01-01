عودة العمل في مشفى المواساة كما كان قبل "كورونا" والأدوية متوفرة

الأحد, 7 حزيران 2020 الساعة 11:49 | شؤون محلية, أخبار محلية

عودة العمل في مشفى المواساة كما كان قبل

جهينة نيوز:

أكد مدير عام مشفى المواساة بدمشق عصام الأمين أن المشفى عاد حالياً للعمل كما كان قبل (كورونا) مشيراً إلى عودة مختلف العيادات والشعب ناهيك عن عودة إجراء مختلف أنواع العمليات مع تأمين جميع المستلزمات واتخاذ إجراءات الوقاية

وأوضح الأمين للوطن أن المشفى أصبح يستقبل يوميا نحو 1000 مواطن، مؤكداً أنه يتم يومياً إسعاف 400 مريض إلى قسم الإسعاف الخارجي.

وأضاف مدير عام المشفى إن الأدوية الأساسية متوافرة في المشفى من (سيرومات ومضادات حيوية ومسكنات ألم)، مع متابعة تأمين مختلف المستلزمات، مشيراً إلى الاستمرار بإجراءات التعقيم بشكل دوري.


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