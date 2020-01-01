مشاركة واسعة محلية وخارجية في معرض أورنينا

الأحد, 7 حزيران 2020 الساعة 11:38 | ثقافة وفن, فن وتشكيل

مشاركة واسعة محلية وخارجية في معرض أورنينا

جهينة نيوز:

نشر فنانون تشكيليون من سورية وخارجها أعمالهم ضمن معرض فني إلكتروني على صفحات التواصل الاجتماعي نظّمه ملتقى "أورنينا للثقافة والفنون" في حمص.

ويهدف المعرض بحسب ما أوضح مدير الملتقى ريمون كبرون إلى نشر الثقافة والإحساس بالفن والإنسانية و تنمية الفكر والإحساس بالجمال ولا سيما خلال هذه الفترة التي توقفت فيها معظم الأنشطة الثقافية وأصبحت المواقع الإلكترونية هي الملاذ الأفضل للنشر والتواصل مع الجمهور.

وفي حديث لوكالة "سانا"، أشار كبرون إلى أن النشر يتم عن طريق إرسال اللوحات كصور على الموقع الإلكتروني للملتقى على أن تحقق هذه المشاركات شرط الجودة والجمالية حيث يتم النشر لثلاثة فنانين بشكل يومي، موضّحاً أنّ المجال يبقى مفتوحاً للمشاركة لفترة طويلة طالما أن هناك أعمالاً ولوحات فنية تستحق النشر.


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