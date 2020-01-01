مجدداً التضامن... حكيمي: لاعدالة .. لاسلام

جهينة نيوز:

جدد النجم المغربي أشرف حكيمي وزملاؤه في بروسيا دورتموند موقفهم من العنصرية في المباراة التي فازوا فيها، السبت، 1-0 على ضيفهم هيرتا برلين، ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم.

وارتدى لاعبو "أسود الفيستفال" قبل انطلاق المباراة قمصاناً سوداء لمناهضة العنصرية، تضامناً مع الأمريكي جورج فلويد ذي الأصول الإفريقية، الذي قتل على يد شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا الأمريكية، ما شكّل حالة من الاستياء في مختلف دول العالم.

وظهر أشرف حكيمي، في فترة الإحماء بقميص كتب فيه "لا عدالة.. لا سلام"، مكرراً ما فعله قبل أيام عدّة عندما رفع قميصه ليكشف عن عبارة تأييد "العدالة لجورج فلويد"، مع الإشارة بيديه بالتضامن مع عائلة الأمريكي في مباراة فريقه ضد بادربورن، برفقة بعض النجوم في "البوندسليغا".

ويلاقي حكيمي ونجوم بروسيا دورتموند في الجولة المقبلة فورتونا دوسلدورف، حيث يسعى الفريق الأصفر والأسود لتحقيق نتيجة إيجابية، مثلما فعل أمامهه في مباراة الذهاب، بعدما فاز بخمسة أهداف مقابل لا شيء.