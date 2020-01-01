4.3٪ نسبة تراجع التبادل التجاري بين الصين وروسيا

جهينة نيوز:

انخفض حجم التبادل التجاري بين الصين وروسيا، في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2020 بنسبة 4.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ 40.89 مليار دولار.

وأفادت هيئة الجمارك العامة في الصين بأن الصادرات الصينية إلى روسيا في الفترة من كانون الثاني إلى أيار، تراجعت بنسبة 7.3٪ على أساس سنوي إلى 16.94 مليار دولار، وانخفضت الصادرات الروسية إلى الصين بنسبة 2.1٪ إلى 23.94 مليار دولار.

ووصل حجم التجارة بين البلدين في أيار إلى 7.36 مليار دولار، وخلاله بلغت قيمة الصادرات الصينية إلى روسيا 3.8 مليار دولار، والصادرات الروسية إلى الصين 3.56 مليار دولار.

وفي نهاية عام 2019 ، نمت التجارة بين روسيا والصين بنسبة 3.4٪ ووصلت إلى رقم قياسي بلغ 110.75 مليار دولار