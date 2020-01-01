رداً على لقاء السيسي وحفتر.. أقطاي: إكرام الميت دفنه!!

جهينة نيوز:

علّق مستشار الرئيس التركي، ياسين أقطاي على اللقاء الذي جمع، أمس السبت، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وقائد "الجيش الوطني الليبي" خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح.

ونشر أقطاي، صورة تجمع السيسي وحفتر على صفحته في "تويتر" وأرفقها بنص صغير قال فيه: من المحزن والمؤسف أن نرى مثل هذه المؤتمرات الصحفية التي يسعى منظموها بكل ما أوتوا من قوة لنفخ الروح في أبدان قد ماتت ونفوس قد بليت.. إكرام الميت دفنه.

ويعدّ هذا التعليق أول ردّ فعل تركي على اللقاء الثلاثي الذي عقد، أمس، في القاهرة.

وكان الرئيس المصري أعلن عقب اللقاء عن مبادرة سياسية لإنهاء الأزمة في ليبيا.