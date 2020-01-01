معاون وزير الصناعة: أرباح بعض المؤسسات وهمية

جهينة نيوز:

شكّك معاون وزير الصناعة جمال العمر بصحّة الأرقام والتقارير المقدمة من مؤسسات الوزارة.

وبيّن خلال اجتماع الوزير مع المديرين العامين امس أن بعض هذه القيم والأرباح وهمية، وغير صحيحة.

ولفت إلى أن كل مؤسسة لديها خطة، ومتابعة لنتائج أعمالها، ولكن يلاحظ انخفاض في بعض أرقامها، وخاصة أن بعضها يوضع بالقيمة، علماً بأنها لا تعبر عن الواقع الحقيقي لعمل الشركات، إذ تكون نسب التنفيذ متدنية بالكمية، لكنها مرتفعة بالقيمة، بسبب تغيرات الأسعار.

وأكد أنه يجب على كل المؤسسات أن تخرج من سيناريو رمي خسائرها على شماعة الأزمة، لأنه هذا غير مقبول، إلا في حالة تأمين المواد الأولية المستوردة.