أبراج الأحد 7 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: شخص ثابت ويكرّس حياته لما يعتقده صواباً ويتحكم بنفسه ويعيش من أجل اللحظة الحالية.. شديد الوعي ويتكيف بشكل عام لايحب الخسارة ولايخاف ولديه ردة فعل أولى هي التجاهل وهي سلاحه الأقوى.

الفترة القادمة نرى الماضي يسحبك للوراء والمستقبل يجرك للأمام لذلك تعيش بالحاضر ولديك طاقة تساعد على تغير مكان الإقامة وللبعض مكسب والبعض لاتحرك النار بالسكين كما يقال.. سنة للترويج ومشاركة العمل ويفترض في الأوراق القانونية أن يكون هنا مكسب.. حظاً سعيداً.

الحمل:

تعيش في حيرة وضيق مهني وانفعال وانتقادات، لكن لديك فن الإقناع وبإمكانك أن تكسب التأييد واطلب المساعدة وانتبه على سمعتك ومركزك الاجتماعي.

الثور:

تتحرك باستمرار وبكلّ الاتّجاهات وتفتح جبهات عدّة حتى تعرف ماذا يحدث تحت السطح.. اعتمد على حدسك لكي تحقق نجاحاً وتتوصل إلى تسوية.. يوم إيجابي بالعموم.

الجوزاء:

بحاجة إلى استراحة والابتعاد عن الضجيج لأنك مشغول بترتيب أمورك ومراجعة حسابات المالية ربما أنت لاتحب التفاصيل الصغيرة لكن الهموم لم تنته بعد ولا تفتعل الأحداث بل اخلق مناخاً جديداً حتى تستطيع شرح مواقفك وتجد حلاً لمشكلتك.. الحياة بلا حب سنة بلا صيف.. انتبه على نفسك.

السرطان:

احتفظ بالرد والكلام لأن القمر في برج الجدي هذا يعني مواجهة لبرجك وهذا يعني تراجعاً في علاقتك بالشركاء وسوء علاقة بالمحيط وربما تنزعج من التدخلات وتشعر بالحنين.. لاخوف عليك لأنك مثل الملح في الحياة.

الأسد:

تحفظ وكن حذراً لأن لديك عمل كثير وحاول إعادة النظر بعملك وأسلوبك واجعل روح المسؤولية حاضرة دائماً لديك ولاتبالغ وحاول الاستراحة من وقت إلى آخر، وتفحص كلماتك.

العذراء:

نهارك لقطف الثمار وتشعر بالانفراج والهدوء وعندما يكون القمر في برج الجدي يجعلك عاطفياً وحساساً ويخفف من التوتر والتشنج وتخيّم الرّومانسية عليك ويحمل لك أخباراً طيبة تتعلق بالأمور المالية... ابتعد عن الناس الذين يحبون الجدل على الرغم من أنك ستربح لو بقيت هادئاً لأن الحظ لك وصوتك مسموع.

الميزان:

ننصحك بالوقاية وعدم التسرع ولاسيّما بالأمور العقارية والعائلية ولا تتوانى وأقم دعوة للعائلة ولا تترك مجالاً للمحتالين الذين يستغلون الفرصة للإساءة إليك.. فالفترة فيها تصليحات وأعطال.

العقرب:

تتمسك بيد من حديد وتشعر باستقرار وتسمع أخباراً تتعلق بوضع عملي إيجابي .. الطريق بطيء لكنك تشعر بضرورة القيام برحلة.. أحد المقربين له دور إيحابي حتى تنال حق لك.. ويوم جيد للطلاب.

القوس:

مشغول باستمرار وتحتاج للتعبير عن نفسك لاشيء يسعدك سوى الانتهاء من أمور مهمة تتعلق بالأمر المالي.. مولّع بأداء أمور عدّة بوقت واحد.. لاتصرف بطريقة متهورة اليوم هناك تحسن بالأمور المالية.

الجدي:

شاعري في السهرة وتحول أفكارك إلى أعمال وتوجه حياتك كما تريد والمشكلات الماضية تنتهي وتصلح في شكلك.. ويبدو أنك أكثر أحد مبسوط اليوم.

الدلو:

الفترة تتراجع فيها المعنويات.. لديك وسائل خاصة لذلك تشعر ببعض المتاعب وعدم الرضا.. لاتلعب بالنار وابق هادئاً.. الصمت صديق لايخجل أبداً.. اضبط أعصابك.

الحوت:

تتعرف على أصدقاء جدد وفرصة لاتصال مع أشخاص لاتعرفهم.. إذا شعرت أنك غير مرتاح غادر المكان من دون النظر إلى الوراء.