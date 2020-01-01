القيادة العامة للجيش تؤجل مكلفين بالخدمة الالزامية تلقائياً لهذه الفئة

السبت, 6 حزيران 2020 الساعة 23:40 | شؤون محلية, أخبار محلية

القيادة العامة للجيش تؤجل مكلفين بالخدمة الالزامية تلقائياً لهذه الفئة

جهينة نيوز:

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة تأجيل المكلفين بالخدمة الإلزامية المؤجلين بسبب دراستهم أو إقامتهم خارج القطر لسنة إضافية واستبعاد المكلفين بالخدمة الاحتياطية أيضاً لسنة واحدة وللسبب نفسه.

وقالت القيادة في بيان تلقت جهينة نيوز نسخة منه أنه “يؤجل المكلفون بالخدمة الإلزامية المؤجلون بسبب دراستهم خارج القطر أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء تأجيلهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة”.

وبالنسبة للمكلفين بالخدمة الاحتياطية أوضح البيان أنه “يستبعد المكلفون بالخدمة الاحتياطية المستبعدون بسبب دراستهم خارج القطر أو بالإقامة في عام 2019 لمدة سنة إضافية تبدأ من تاريخ انتهاء استبعادهم دون الحاجة إلى تقديم الوثائق المعتمدة”.


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