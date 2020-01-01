استشهاد 8 مدنيين وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف بريف الحسكة الشمالي الغربي

السبت, 6 حزيران 2020 الساعة 21:33 | سياسة, محلي

استشهاد 8 مدنيين وإصابة 7 بانفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف بريف الحسكة الشمالي الغربي

جهينة نيوز:

استشهد 8 مدنيين وأصيب 7 آخرون بجروح جراء انفجار سيارة مفخخة قرب صوامع تل حلف جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي الغربي.

وأفادت مصادر أهلية بأن سيارة مفخخة انفجرت صباح اليوم بالقرب من صوامع تل حلف جنوب غرب مدينة رأس العين والتى تنتشر فيها قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من التنظيمات الإرهابية ما أدى إلى استشهاد 8 مدنيين وإصابة 7 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة وأضرار مادية في المكان واحتراق عدة سيارات.

وانفجرت أمس سيارة مفخخة بالقرب من المشفى الوطني في مدينة رأس العين ما أدى إلى استشهاد طفلين وإصابة 3 من المدنيين ووقوع أضرار مادية.

وتصاعد الاقتتال المتواصل فيما بين المجموعات الإرهابية التي تأتمر بأوامر النظام التركي في مناطق انتشارها بريف الحسكة مؤخراً مترافقاً مع اتهامات متبادلة بالخيانة وإدخال وتفجير السيارات المفخخة ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المدنيين ووقوع أضرار مادية كبيرة بممتلكاتهم ومحاصيلهم الزراعية.


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