الصحة العالمية تغير موقفها بشأن “الكمامات” الوقائية من كورونا

جهينة نيوز

غيرت منظمة الصحة العالمية من موقفها بشأن “الكمامات” الذي يجب ارتداؤها في الأماكن العامة للمساعدة في وقف انتشار فيروس كورونا.

وقالت المنظمة نقلاً عن موقع “بي بي سي”، أن “المعلومات الجديدة أظهرت أن أقنعة الوجه يمكن أن توفر حاجزاً أمام الرذاذ الذي يحتمل أن يكون معدياً”.

وبينت الخبيرة الفنية بمنظمة الصحة العالمية المعنية بمرض كوفيد-19 الدكتورة ماريا فان كيرخوف أن “التوصية هي بارتداء الناس أقنعة من القماش، أي أقنعة غير طبية”.

وكانت منظمة الصحة العالمية جادلت من قبل بعدم وجود أدلة كافية تشير إلى أنه يجب على الأشخاص غير المصابين ارتداء الكمامات.

ولطالما نصحت المنظمة بأن يقتصر ارتداء أقنعة الوجه الطبية على الأشخاص المرضى والأشخاص الذين يرعونهم.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” حول العالم تخطى حتى يوم السبت 6.8 مليون شخص، توفي منهم 389 ألف، في حين شفي 3.3 مليون شخص.