أبو سعيد: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على سورية خرق فاضح للقوانين الدولية

جهينة نيوز:

أدان مفوض اللجنة الدولية لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط هيثم أبو سعيد الاعتداء الإسرائيلي على محيط منطقة مصياف، أول أمس، من الأجواء اللبنانية، مؤكداً أنّ هذه الاعتداءات المستمرة تمثل خرقاً فاضحاً للقرارات الدولية.

ودعا أبو سعيد في تصريح، اليوم، المجتمع الدولي إلى إدانة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سورية ولبنان والتي تمثل خرقاً لسيادة الدولتين وللقوانين والأعراف الدولية.

وأشار أبو سعيد إلى أنّ هذه الاعتداءات تزعزع الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وكانت وسائط الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري تصدت، مساء أول أمس، لعدوان إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية على أحد المواقع العسكرية في محيط مصياف بريف حماة وأسقطت عدداً من الصواريخ.