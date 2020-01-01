من أجل حصته النفطية.. السعودية تضغط بشدة على العراق

جهينة نيوز:

قالت مصادر في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" إن السعودية تمارس ضغوطاً شديدة على العراق حيال حصته النفطية.

ووفق وكالة "رويترز"، قالت المصادر إن السعودية تمارس الضغوط على العراق من أجل تنفيذ التزامه في خفض إنتاجه النفطي وفق اتفاق "أوبك +".

وقالت ثلاثة مصادر في "أوبك" إن تمديد التخفيضات مرهون بارتفاع مستوى الامتثال وإن الدول التي أنتجت بما يفوق حصتها في أيار وحزيران يتعين عليها التعهد بالالتزام بالأهداف والموافقة على تعويض أي فائض في الإنتاج حدث في وقت سابق عبر خفض المزيد من تموز وآب وأيلول.

وقال مصدر في "أوبك" إن العراق وافق على التعهد الإضافي وللعراق أحد أسوأ معدلات الامتثال في أيار وفقاً لمسح أجرته "رويترز" لإنتاج أوبك.