حريق هائل يلتهم أكبر مستودعات شركة "أمازون" في كاليفورنيا.. فيديو

جهينة نيوز

التهم حريق هائل أكبر مستودعات شركة "أمازون" في كاليفورنيا صباح امس الجمعة وهرعت سيارات الإطفاء الى مكان الحادث.

الحريق الذي اندلع في مستودعات الشركة جنوب الولاية في ريدلاندز على بعد حوالي 96 كيلومترا شرق لوس أنجلوس.

وبحسب تصريحات لمدير المدينة فإن نحو 100 عامل تمكنوا من مغادرة المستودع، دون تعرضهم لإصابات في الوقت الذي لم يعرف به بعد سبب الحريق.

من جهة رئيس فوج الإطفاء العامل على إطفاء الحريق قال إن التحقيقات لا تزال جارية حول سبب الحريق في الوقت الذي تم فيه تجهيز المستودع بأفضل المعدات لمنع الحرائق.

يذكر أن شركة "أمازون" سجلت زيادة في الطلب بلغت 60% نتيجة الحجر المطبق في العالم، بما أنها الشركة الأكبر في مجال تجارة التجزئة في العالم.

كما وقامت الشركة بتوظيف أكثر من 100 ألف شخص منذ 16 آذار الماضي للمساعدة في تلبية الطلبات، كما أعلنت عزمها عن توفير 75 ألف وظيفة إضافية.

وبحسب إحصائية فإن مالك الشركة، جيف بيزوس، تمكن من زيادة ثروته بمقدار 15 في المئة خلال فترة جائحة "كورونا"، لتصل ثروته لـ34.6 مليار دولار.