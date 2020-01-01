اكتشاف صادم للعلماء.. ثعابين تنفجر داخل بطون مفترسيها!

جهينة نيوز

عثر علماء على حالة أولى لثعابين من نوع "الأنقليس المرقط" في المياه الأسترالية، تنفجر داخل بطون مفترسيها.

وبحسب ما تم نشره عبر موقع "متحف كوينزلاند"، حينما يبتلع المفترس الثعبان تدخل في حالة ثبات بتجويف أمعاء المفترس الذي يواصل حياته دون تأثر.

وبجمع 11 عينة من الأسماك المفترسة، وجد فريق البحث داخل سبع عينات ثعابين مرقطة بداخلها.

وأوضح خبراء أن الثعابين المرقطة تشكل جزءا صغيرا من النظام الغذائي لهذه الحيوانات المفترسة، حيث يتمكن عدد صغير من النجاة من الابتلاع.

وكشف الباحثون أنهم خلال فحص سمكة عثروا على ثعبان البحر الذي ما يزال حيا بداخل معدة السمكة.