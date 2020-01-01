فرصة جيدة أمام منتخبنا الأول بكرة القدم بعد إعلان مواعيد استكمال التصفيات

جهينة نيوز:

شكّل إعلان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم المواعيد المقترحة لاستكمال التصفيات المزدوجة لكأس العالم وكأس آسيا فرصة جيدة للتحضير ولا سيما بالنسبة لمنتخبنا الذي يتربع على صدارة المجموعة الأولى في هذه التصفيات.

استكمال المباريات المتبقية في التصفيات بالنسبة لمنتخبنا ستكون خلال شهري تشرين الأول والثاني وهو ما يمنح المدير الفني لمنتخبنا نبيل معلول فترة جيدة للتحضير والذي أكد أن أمامه ما يكفي من الوقت لإعداد نسور قاسيون للاستحقاقات الرسمية المقبلة لجهة إقامة المعسكرات التدريبية وإجراء المباريات الودية .

ويبتعد منتخبنا بصدارة المجموعة الأولى برصيد 15 نقطة، متقدماً على منتخب الصين الثاني بـ7 نقاط ويأتي منتخب الفلبين ثالثا عند 7 نقاط أيضاً ومنتخب المالديف بـ6 نقاط ويحتل منتخب غوام المركز الخامس والأخير من دون نقاط.

واعتمد الاتحاد الآسيوي موعد مباريات الجولتين السابعة والثامنة يومي الـ 8 والـ13 من تشرين الأول 2020 على التوالي في حين تقام مباراتا الجولتين التاسعة والعاشرة يومي الـ12 والـ17 من تشرين الثاني.

وكان منتخبنا حقق خمسة انتصارات في التصفيات المزدوجة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 ففاز على الفلبين مرتين 5-2 و1-صفر وعلى المالديف 2-1 وعلى غوام 4-صفر وعلى الصين 2-1.