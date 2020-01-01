شاهد.. محاولة المتظاهرين اصطياد الشرطة الامريكية بسنارات السمك!

جهينة نيوز

انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمتظاهرين يسخرون من الشرطة الأمريكية على خلفية الاحتجاجات المشتعلة بعد مقتل جورج فلويد.

وفي عبارة كتبها أحد رواد "تويتر" مفادها "السخرية من الشرطة"، يظهر رجلان خلف سور معدني ومعهم سنارات لصيد السمك، في محاولة لجعل الشرطة كأسماك.

ويبدو أن الرجلين وضعا الحلوى كطعم للصيد.

و توفي جورج فلويد (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه، ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.