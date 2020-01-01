بإجراءات صارمة.. الكاميرات تدور في هوليوود

جهينة نيوز:

يستأنف تصوير المسلسلات والأفلام في هوليوود بولاية كاليفورنيا الاميركية ابتداءاً من 12 حزيران في ظل إجراءات صحية صارمة وفق ما أعلن مكتب حاكم الولاية.

وكان تم وقف تصوير الأفلام حول العالم في منتصف آذار للمساعدة في كبح جائحة كورونا.

وقال بيان من إدارة الصحة بكاليفورنيا إنه سيتعين على المنتجين الحصول على موافقة مسؤولي الصحة المحليين لاستئناف تصوير الأفلام، كما يتعين عليهم الحصول أيضاً على موافقة من مسؤولي الصحة بالمقاطعات قبل البدء بالتصوير.

كما يجب أن تؤخذ في الحسبان "البيانات الوبائية المحلية" ونتائج الاختبارات على السكان والقدرة على التعامل مع موجة جديدة من الإصابات بوباء كوفيد-19.

وأوضح المكتب: للحد من خطر انتقال الوباء، يتعين على فرق الإنتاج والممثلين وغيرهم من المهنيين في القطاع الامتثال للبروتوكولات الأمنية" التي قد تعززها السلطات المحلية.

لكن لا شيء يدل على أن استوديوهات هوليوود الرئيسة ستكون قادرة على إعادة إطلاق إنتاجاتها بدءاً من الأسبوع المقبل لأن لوس أنجليس والمنطقة المحيطة هي واحدة من المراكز الرئيسة لتفشي كوفيد-19 في الولاية مع تسجيل حوالى نصف الإصابات والوفيات.

وكانت قوة عمل من استديوهات هوليوود ونقابات العمال اقترحت الأسبوع الماضي إجراء اختبارات مكثفة للكشف عن فيروس كورونا وإجراء مراجعة يومية للأعراض وضمانات أخرى للسماح للممثلين وأطقم العمل باستئناف نشاطهم.