انفجار آخر يهز أحد معسكرات العدوان السعودي في اليمن

جهينة نيوز:

أفادت مصادر يمنية محلية، مساء الجمعة، بأن انفجاراً عنيفاً دوّى من أحد المعسكرات التابعة لقوى الغزو والمرتزقة بمدينة مأرب.

ووفقاً للمصادر، فإن الانفجار وقع في معسكر "تداوين"، مُرجحة أن يكون ناجماً عن استهداف بصاروخ باليستي.

وكانت مصادر محلية في مدينة مأرب تحدثت، قبل أيام، عن انفجار عنيف هز معسكر "صحن الجن" التابع لمرتزقة العدوان السعودي، يعتقد أنه ناتج عن هجوم بصاروخ باليستي أطلقته قوات الجيش واللجان الشعبية اليمنية.

ويضم معسكر "صحن الجن" مقر وزارة الدفاع ومقر المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لحكومة المستقيل هادي المدعومة من العدوان السعودي.

إلى ذلك، أكدت شركة النفط اليمنية، أمس الجمعة، أن تحالف العدوان يواصل احتجاز 15 سفينة نفطية.

وأوضحت الشركة أن السفن النفطية المحتجزة محملة بـ (419,789) طن من المواد البترولية، لافتةً إلى أن قوى العدوان تحتجزها بشكل تعسفي وصل مدة احتجاز بعضها 75 يوماً.

وتتعمد قوى العدوان في احتجاز سفن المشتقات النفطية ومنعها من الدخول إلى ميناء الحديدة، إمعاناً في تضييق الخناق على الشعب اليمني وزيادة معاناته.