صيادلة دمشق: لدينا نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية

السبت, 6 حزيران 2020 الساعة 10:50 | شؤون محلية, أخبار محلية

صيادلة دمشق: لدينا نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية

جهينة نيوز:

بينت نقيب صيادلة دمشق علياء الأسد أنه لدينا نقص كبير في الأدوية خصوصاً الأدوية النوعية، وأن بعض الأصناف غير متوفرة على الرغم من نزولها على قوائم أسعار الوزارة، وتواصلنا مع المعامل لتغطية النواقص الموجودة لدينا في مستودع النقابة كي نستطيع تغطية حاجة السوق، لكن قطعتين من الدواء لكل صيدلية لا تسد الحاجة.

واشارت نقلا عن نينار اف ام الى أنه أي شكوى حول تخزين الصيدلاني لصنف ما واحتكاره تتم معالجتها فوراً من قبل النقابة إذا ثبتت.

كما أكدت ان معامل الأدوية تحتاج لمواد أولية من الخارج (الصين أو الهند) ونعلم ما أثرته جائحة كورونا على حركة التجارة بالإضافة لعدم استقرار أسعار الصرف، ونحن كنقابة مصلحتنا مع المواطن أولاً وأخيراً حتى لو لم يكن هناك أدوية سنبقى على رأس عملنا.

 


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