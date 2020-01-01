الحرارة أعلى من معدلاتها بـ 3 إلى 5 درجات

جهينة نيوز:

توالي درجات الحرارة ارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 3 إلى 5 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية في نشرتها، صباح اليوم، أن يكون الجو صحواً بشكل عام وسديمياً على المناطق الشرقية والبادية وتكون الرياح متقلبة إلى شمالية شرقية خفيفة السرعة تنشط بعد الظهر والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتستمر درجات الحرارة، غداً، بارتفاعها لتصبح أعلى من معدلاتها بحوالي 4 إلى 6 درجات مئوية والجو صحو بشكل عام وسديمي على المناطق الشرقية والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة أيام..

السبت الأحد الإثنين

دمشق 36-19 38-21 37-20

القنيطرة 33-18 35-20 33-18

درعا 37-21 39-22 36-20

السويداء 34-17 35-19 32-18

حمص 35-18 37-20 34-18

حماة 37-20 39-21 38-20

الحسكة 39-21 42-23 43-23

اللاذقية 31-19 31-19 30-18

طرطوس 30-19 31-20 30-19

حلب 36-20 39-22 40-23

ادلب 34-19 38-21 39-22

دير الزور 40-23 41-24 43-26

الرقة 39-22 41-24 42-24