أوليانوف: دول أعضاء تتحمل مسؤولية تسريب تقرير "الدولية للطاقة الذرية" حول إيران

جهينة نيوز:

حمّل مسؤول روسي دولاً أعضاء في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وليس أمانة هذه الوكالة، مسؤولية تسريب تقرير سري للوكالة، عن التفتيش النووي في إيران ونشره لاحقاً في وسائل إعلام غربية.

وقال ميخائيل أوليانوف الممثل الدائم لروسيا لدى المنظمات الدولية في فيينا، في تغريدة على "توتير"، اليوم السبت: أنا متأكد تماماً من أن أمانة الوكالة ليست مسؤولة عن تسريب التقارير السرية الخاصة بإيران، ويتحمل مسؤولية ذلك بعض الدول الأعضاء التي سرّبت هذه التقارير لوسائل إعلام أمريكية بهدف خلق جو غير صحي حول إيران.

وكان أوليانوف قال، يوم الجمعة، إن النشر المتزامن في وسائل الإعلام الغربية لتقرير الوكالة هذا، أثناء إرساله في الوقت نفسه إلى الدول الأعضاء في مجلس إدارة الوكالة، يدل على أن نظام السرية للوكالة لا يعمل.

وفي وقت سابق من 5 حزيران، وزّعت وكالات أنباء غربية، تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن حالة عمليات التفتيش النووي في إيران.

وبحسب وكالة "فرانس برس"، فإن احتياطي إيران من اليورانيوم المخصب يقارب ثمانية أضعاف الحد المسموح به في الاتفاق النووي لعام 2015، معربةً عن قلقها العميق من أن إيران ما تزال لا تسمح للخبراء بدخول منشأتين قد تحتويان على مواد نووية غير معلنة.

وذكرت "رويترز"، أن التقرير يدعو إيران إلى "البدء فورا في التعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما في ذلك توفير الوصول إلى هذه المرافق".