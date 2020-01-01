المستشارية الثقافية الإيرانية تطلق الدورة الثامنة من مسابقتها الأدبية والفنية

جهينة نيوز:

أطلقت المستشارية الثقافية لسفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دمشق الدورة الثالثة من مسابقتها الإمام الخميني السنوية للإبداع الأدبي والفني في الشعر والقصة والفنون التشكيلية تحت عنوان: "بالمقاومة.. صفقة القرن لن تمر".

وتشترط المسابقة في مجال الشعر أن تتراوح عدد أبيات القصيدة المشاركة من 20 إلى 25 بيتاً والقصة القصيرة لا يتجاوز حجمها 5 صفحات و12000 كلمة مكتوبة بالعربية الفصحى أما الفنون التشكيلية فتشمل التصوير والاكريليك والغرافيك.

وحددت جوائز المسابقة الأولى لكل فرع 250 ألف ليرة سورية والثانية 150 ألف والثالثة 100 ألف.

ويستمر التقديم على المسابقة التي تقام بالتعاون مع اتحادي الكتاب العرب والفنانين التشكيليين حتى نهاية شهر آب القادم.