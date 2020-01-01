الاحتجاجات متواصلة وبايدن لترامب: نسب كلمات على لسان فلويد نذالة

جهينة نيوز:

تواصلت المظاهرات في الولايات المتحدة وأنحاء العالم تنديداً بجريمة قتل جورج فلويد على يد الشرطة الأمريكية ورفضاً للتمييز العنصري في أمريكا وفي بلدانهم.

وذكرت وكالة "رويترز" أن متظاهرين في العاصمة الأمريكية واشنطن قاموا بكتابة عبارة "حياة السود مهمة" بدهان أصفر وحروف عملاقة في أحد الشوارع قرب البيت الأبيض قبل مظاهرات حاشدة للاحتجاج على العنصرية ووحشية الشرطة في الولايات المتحدة.

وامتد النقش العملاق على مربعين في شارع 16 بالعاصمة حيث قام عشرات الرجال والنساء من مختلف الأعراق والأعمار بالمشاركة في العمل.

إلى ذلك، انتقد نائب الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، قول الرئيس دونالد ترامب، إن الراحل جورج فلويد كان سيشعر بالسعادة من نتائج الاقتصاد الأمريكي ونمو العمالة بين الأمريكيين من أصول إفريقية.

وأضاف بايدن، المرشح المحتمل عن الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، أن الكلمات الأخيرة لجورج فلويد كانت: "لا يمكنني التنفس".

وشدد بايدن، في كلمة للناخبين في ولاية ديلاوير على أن هذه الكلمات تركت صداها في قلوب الأمريكيين وقيام الرئيس ترامب بنسب كلمات أخرى له، ليس إلا نذالة واضحة.