بالأسماء.. إغلاق محلات تجارية في دمشق

جهينة نيوز:
اغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق باليومين الماضيين عددا من المحال التجارية لارتكاب اصحابها مخالفات.
وشملت الاغلاقات:
١ - سنتر المرابط - المهاجرين مرابط - بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .
٢ - دهانات الزرزور - باب مصلى - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية
٣ - معمل سكاكر وشوكولا أحمد ناظم سكري - البزورية سوق معاوية - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .
٤ - بقالية الملك - المزة كيوان - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٥ - غذائيات ابو اسعد - الفحامة - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٦ - مشحم السلطان - دمر البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .
٧ - غذائيات العبود - دمر البلد - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .
٨ - بقالية رامي - دمر البلد - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .
٩ - بقالية العروبة - ساحة المحافظة - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .