بالأسماء.. إغلاق محلات تجارية في دمشق

جهينة نيوز:

اغلقت عناصر مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك في دمشق باليومين الماضيين عددا من المحال التجارية لارتكاب اصحابها مخالفات.

وشملت الاغلاقات:

١ - سنتر المرابط - المهاجرين مرابط - بمخالفة عدم ابراز فواتير لمواد مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية .

٢ - دهانات الزرزور - باب مصلى - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية

٣ - معمل سكاكر وشوكولا أحمد ناظم سكري - البزورية سوق معاوية - بمخالفة حيازة مواد منتهية الصلاحية .

٤ - بقالية الملك - المزة كيوان - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٥ - غذائيات ابو اسعد - الفحامة - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٦ - مشحم السلطان - دمر البلد - بمخالفة عدم الاعلان عن الاسعار .

٧ - غذائيات العبود - دمر البلد - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .

٨ - بقالية رامي - دمر البلد - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .

٩ - بقالية العروبة - ساحة المحافظة - بمخالفة حيازة فواتير غير نظامية .