٤١٣ صالة جديدة لـ "السورية للتجارة" قبل نهاية العام الجاري

جهينة نيوز:

صرّح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم بأنه يجري العمل على تجهيز وصيانة ٤١٣ صالة جديدة ومنفذ بيع في كافة المحافظات، ليتم افتتاحها بشكل دوري خلال الفترة القادمة وذلك قبل نهاية العام.

وبيّن نجم لـ«الوطن» أن عدد الصالات ومنافذ البيع التي في الخدمة حالياً وصل لأكثر من ١٦٠٠، مشيراً إلى أنه تم افتتاح ٤ صالات جديدة أمس، في ريف إدلب المحرر، وسيجري افتتاح صالات جديدة في بقية المحافظات.

ولفت نجم إلى أن المؤسسة تنفذ خطة الحكومة في التوسع الأفقي، بهدف توسيع انتشار المؤسسة على كامل الجغرافية السورية، وزيادة حصتها السوقية، ودعم المستهلك، من خلال التدخل الإيجابي في تخفيض الأسعار، وعرض تشكيلة سلعية متنوعة.

وبين أن الحكومة خصصت منذ فترة مبلغ ٤ مليار ليرة سورية لدعم التدخل الإيجابي، والتوسع الأفقي للمؤسسة، وهي تشمل المسالخ ووحدات الخزن والتبريد وأسطول النقل الخاص بالمؤسسة.

ويجري حالياً وضع الدراسة الفنية لإقامة مسلخ في اللاذقية، بينما وصلت المسالخ في جوبر وحماة وحمص إلى المراحل النهائية لافتتاحها قريباً، بينما يوجد لدى المؤسسة ٢٩ وحدة خزن وتبريد، منها ١٦ وحدة داخل الخدمة، و١٣ وحدة خزن ما بين مدمرة وقيد الصيانة والتأهيل.