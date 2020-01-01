أبراج السبت 6 حزيران مع سمر عمران

جهينة-خاص:

مولود اليوم: يحب النهايات السعيدة والتغيير بالحياة العائلية ومقنع جداً ونادراً مايعيش عوزاً مادياً علاقته بالأسرة جيدة ويشعر بجمال الحياة ولا يعرف الحلول الوسط..

الفترة القادمة فيها تحدي كبير في ميدان العمل وللبعض فرصة للسفر وعروض وعقد مهني أو عاطفي واستعادة موقع.

الحمل:

أنت اليوم غير ماكنت عليه في السابق.. جرّب القيام باتصالات فالنهار مناسب، لكن المساء متعب قليلاً جرّب ترك صورة إيجابية عنك لأنك في الفترة القادمة أنت مقدم على تسوية ومسؤولية وتعديل على أسلوب العمل والمسائل العالقة.

الثور:

تلعب دور الحكم في النزاعات وتصل إلى انسجام وفي المساء فترة إيجابية وبيع وشراء وحركة تواصل إن كان الوضع يسمح.

الجوزاء:

لاتنفعل وكن هادئاً ولاتجادل ولاسيما مع الشركاء بإمكانك القيام بلقاء لاتستعجل وتعطي موافقة قبل الاستشارة.

السرطان:

تجنّب التأجيل والتأخير واطلب المساعدة من المحيط... فترة متطلبة ومتوترة لذلك لاتترك انطباعاً سلبياً على مستوى الشركاء ويجب أن تجد قاسماً مشتركاً معهم في المساء.

الأسد:

فترة جيدة ولايوجد لديك عذر.. انطلق وجرب تقديم المساعدة للآخرين.. في المساء تكثر الأعباء مايسبب لك التوتر.. انتبه على صحتك.

العذراء:

لاتنجرف وراء حماستك لأنك تهتم بالعائلة وفي المساء تنجح مساعيك ويكون التفاهم سيد الموقف وفي المساء تفتح أبواب الحظ وبانتقال القمر إلى برج الجدي يعني هذا بيت حظك.

الميزان:

توسع دائرة المعارف وفي المساء تتحمل المسؤوليات وربما هناك أعطال وتستقبل زوار.. ابتعد عن إثارة المتاعب.

العقرب:

تناقش أمور الراتب أو المال وتتلقى هدية وزيارات واتصالات وربما احتمالات متنوعة والتقصير ممنوع.. انتبه على المصروف ربما تقلق بشأن أحد الأصدقاء وتعامل مع جار في المساء.

القوس:

نهار مثمر ولاسيما أن القمر مايزال عندك حتى المساء حيث تناقش موضوع مالي.. انتبه جيداً قبل أن توقّع على عقد.

الجدي:

تحدد مسارك والنهار فيه التباس وتفرح لأخبار جميلة وتنفض غبار التعب في اليومين القادمين.

الدلو:

يحمل النهار ترفيه ودعوات ونشاط اجتماعي وفي المساء خيبة أمل وفوضى.

الحوت:

النهار متعب وجرّب التنفس ولاتستخف بالعمل ولا تجازف بمركزك الاجتماعي حتى لاتسبب الفشل.. نهار غير مستقر وفي المساء فترة جريئة للتحرك بكل الاتجاهات.