المسماري: اعتداءات قوات النظام التركي تسببت بمقتل مئات الليبيين في بني وليد وترهونة

جهينة نيوز:

طالب المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري الأمم المتحدة بوضع حد لانتهاكات النظام التركي ضد الليبيين مشيراً إلى أن اعتداءات قوات هذا النظام تسببت بمقتل مئات الليبيين في مدينتي بني وليد وترهونة.

وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم إن المعركة الآن بين الليبيين والغزاة الأتراك وهي مستمرة.. الطيران المسير التابع للنظام التركي استهدف المدنيين في مدينة ترهونة الليبية.

وأضاف المسماري أن المعتوه أردوغان لا يهتم بحسن الجوار والقانون الدولي وهو يحاول الدفع بحلف الناتو في معارك ليبيا.

وبين المسماري أن قوات الجيش الليبي تعرضت للقصف أثناء انسحابها من مواقعها في مدينة ترهونة لافتاً إلى أن سبب الانسحاب هو تجنيب المدينة الدمار.

ويواصل النظام التركي مخططاته الهادفة لتكريس تدخلاته في ليبيا عبر إرسال قواته ومرتزقته الإرهابيين إليها ودعم الميليشيات فيها وذلك في إطار أطماعه بنهب ثروات هذا البلد وتوسيع نفوذه في المنطقة لتحقيق أوهامه بأحياء العثمانية البائدة.