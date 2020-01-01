المحكمة العليا في روسيا: (هيئة تحرير الشام) منظمة إرهابية

جهينة نيوز:

أعلنت المحكمة العليا الروسية اعتبار ما يسمى “هيئة تحرير الشام” منظمة إرهابية مؤكدة أن تسميتها مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في البلاد سابقاً.

وذكر الادعاء العام الروسي في بيان للصحفيين اليوم في موسكو أنه تم خلال جلسة مغلقة للمحكمة النظر في الملف الإداري الخاص بطلب المدعي العام الروسي في 4 حزيران باعتبار “هيئة تحرير الشام” منظمة إرهابية حيث تمت تلبية طلب الدعوى القضائية بكل حذافيرها.

وأوضح البيان أن نشاط المنظمة المذكورة وما تقوم به من دعاية وأعمال أخرى يشكل تهديداً جدياً للمصالح الوطنية لروسيا الاتحادية واستقرارها الاجتماعي والسياسي ولحياة وأمن المواطنين الروس مؤكداً أن تسمية “هيئة تحرير الشام” مرتبطة بشكل مباشر بتنظيم جبهة النصرة الإرهابي المحظور في روسيا سابقاً.

وأشار البيان إلى أن المدعي العام إيغور كراسنوف كان قد توجه في وقت سابق إلى المحكمة العليا بدعوى قضائية إدارية يطلب فيها الاعتراف بمنظمة “هيئة تحرير الشام” منظمة إرهابية ومنع نشاطها على الأراضي الروسية.

يشار إلى أنه بعد إدراج تنظيم جبهة النصرة الإرهابي على لائحة الإرهاب الدولية عمل التنظيم على تغيير اسمه وأعلن تشكيل ما يسمى “هيئة تحرير الشام” عام 2016 بزعامة الإرهابي أبو محمد الجولاني والتي تضم تنظيمات ما يسمى “جبهة فتح الشام” و”حركة نور الدين الزنكي” و”لواء الحق” و”جيش السنة” و”جبهة أنصار الدين” الإرهابية.