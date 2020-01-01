تسريبات تكشف مواصفات أيقونة "هواوي" اللوحية

جهينة نيوز:

كشفت تسريبات صحفية عديدة عن مواصفات أيقونة شركة "هواوي" الصينية" اللوحية المرتقبة، والتي ستتميز بسعر تنافسي مدهش للجميع.

وتطرق موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى كشف كافة المواصفات المسربة لحاسب "هواوي ميديا باد سي 3" اللوحي، والذي وصف بأنه سيكون أيقونة مثالية للمبتدئين.

وأوضح أن مواصفات "هواوي ميديا باد سي 3" تتشابه بصورة كبيرة مع مواصفات "ميديا باد 8" مع إضافة عدد من ميزات والتقنيات الجديدة.

وزودت هواوي حاسبها اللوحي الجديد بشاشة من نوع "إل سي دي" بقياس 8 بوصات، وبدقة تصل إلى 1280×800 بيكسل، ونسبة عرض إلى ارتفاع تبلغ 16:10.

كما دعمت الشركة الصينية حاسبها اللوحي بكاميرا أمامية "سيلفي" بدقة 2 ميغابيكسل، فيما بلغت دقة الكاميرا الخلفية الأساسية 5 ميغابيكسل.

وسيعمل حاسب "هواوي ميديا باد سي 3" بمعالج من نوع "ميديا تك إم تي 8768" وذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 3 غيغابايت، وسعة تخزين داخلية 32 غيغابايت القابلة للتوسعة.

كما أن حاسب هواوي الجديد سيأتي ببطارية عملاقة تبلغ 5100 ميللي أمبير في الساعة، كما سيعمل بنظام تشغيل "أندرويد 10".