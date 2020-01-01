أردوغان يخطط لتشكيل قوة جديدة للشرطة ذات صلاحيات واسعة

الجمعة, 5 حزيران 2020 الساعة 21:35 | سياسة, عالمي

أردوغان يخطط لتشكيل قوة جديدة للشرطة ذات صلاحيات واسعة

جهينة نيوز:

كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية أن النظام التركي يخطط لتشكيل قوة جديدة للشرطة قوامها 28 ألف عنصر ومنحها صلاحيات واسعة وسط مخاوف من تسخيره لها لبسط هيمنته وانتهاك مزيد من الحريات المدنية.

وذكرت الوكالة أن مشروع القانون الخاص بتشكيل هذه القوة والمتوقع أن يوافق عليه البرلمان التركي في وقت لاحق اليوم ينص على إعطاء القوة الجديدة صلاحيات الطلب من المواطنين الأتراك الكشف عن هويتهم والقيام بعمليات تفتيش جسدي كما أنه ينص على تلقي أفراد القوة تدريبا على الأسلحة النارية.

ويثير التحرك الجديد مخاوف واسعة من تسخير هذه القوة لخدمة مصالح رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان وتوسيع سلطاته واستخدامه لها في إطار عمليات قمع الأصوات المعارضة له وملاحقة خصومه السياسيين.


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