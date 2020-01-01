ميزة جديدة في فيسبوك تتيح لك حذف ما نشرته منذ سنوات طويلة

جهينة نيوز:

أعلنت شركة فيسبوك، عن إطلاق ميزتها الجديدة المسماة Manage Activity (إدارة النشاط) والتي تهدف إلى تمكين المستخدمين من حذف المنشورات القديمة.

ووفقا لموقع صحيفة الغارديان البريطانية، تسمح الخاصية الجديدة للمستخدم بحذف مئات أو حتى آلاف المنشورات القديمة مرة واحدة.

وتتيح خاصية “manage activity” الجديدة، المتوفرة حاليا عبر تطبيق فيسبوك المخصص للهواتف المحمولة، البحث باستخدام تاريخ محدد أو خلال فترة زمنية أو بذكر اسم شخص معين، بهدف حذف أي منشورات غير مرغوب في الاحتفاظ بها على فيسبوك، كما تمكن مستخدمي تطبيق فيسبوك من إخفاء المضمون القديم مع الاحتفاظ به للاستخدام الشخصي في أرشيف، في حالة عدم الرغبة في الحذف.

وفي بيان صادر عن فيسبوك، أعلن الموقع أنه يتفهم أن “منشورات الأشخاص قبل سنوات سابقة ربما لا تمثلهم اليوم”، وأشار كذلك إلى “الاستمرار في تطوير طرق جديدة لاحترام خصوصية الأشخاص بتوفير المزيد من الشفافية والتحكم”.

ويرى عدد من المواقع والصفحات المتخصصة في مجال التكنولوجيا أن إطلاق فيسبوك للخاصية الجديدة هو دليل على انتباه الموقع لعزوف المستخدمين الأصغر سنا عن مواقع التواصل الاجتماعي التقليدية تجنبا لاحتفاظ هذه المواقع بمواد “ربما تتسبب في إيذائهم فيما بعد”.

أما تطبيق إنستغرام، المملوك من قبل شركة فيسبوك، فقد تعامل سابقا مع الأمر بالفعل حيث يتمتع بخاصية القصة التي يتم حذفها تلقائيا بعد فترة زمنية محددة.

كما أنه أضاف خاصية الأرشيف للاستجابة لقيام الكثيرين من مستخدمي التطبيق بحذف الصور التي لا تتلقى الإعجاب الكافي من جانب المتابعين.