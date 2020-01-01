ترامب: الحرس الوطني أنهى الفوضى في مينيابوليس وجورج فلويد ينظر إلينا من السماء

جهينة نيوز:

دافع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تكليف الحرس الوطني بالتعامل مع المتظاهرين المحتجين على مقتل جورج فلويد خلال توقيفه.

وشدد ترامب أثناء مؤتمر صحفي على أن الحرس الوطني تمكن من استعادة النظام في معقل الاحتجاجات مدينة مينيابوليس خلال ليلة واحدة و"أنهى الفوضى" هناك.

وشجع الرئيس حكام الولايات التي تم بالاحتجاجات على السماح له بإرسال الحرس الوطني إلى ولاياتهم، متعهدا بفعل ذلك "بسرعة تصيبهم بالدوار".

وأضاف: "أعتقد أن بعض هؤلاء الحكام مغرورون جدا... لا تكونوا مغرورين، وأدوا مهماتكم. وفي نهاية المطاف ستفعلون ذلك بصورة أفضل بكثير من خلال دعوة الحرس الوطني. اتصلوا بي".

وأشار ترامب إلى ضرورة "الهيمنة على الشوارع"، مضيفا :"لا تستطيعون السماح باستمرار ما يحدث".

وذكر ترامب أن اليوم هو "يوم عظيم" لجورج فلويد وكل واحد، مضيفا: "آمل في أن جورج ينظر من السماء الآن ويقول: أمر عظيم يحصل في بلادنا".

المصدر: وكالات