مجلس الدوما: على الولايات المتحدة أن تخرج من سوريا وتهتم بحل مشاكلها الداخلية

جهينة نيوز:

دعا النائب الأول لرئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي أندريه كراسوف، الولايات المتحدة الأميركية أن “تخرج هي من سوريا وعدم عرقلة تطبيع الحياة فيها، وان تنكب على حل مشاكلها الداخلية”. وقال كراسوف، في حديث لوكالة “سبوتنيك”، ” يمكن للإدارة الأمريكية أن تصدر أي نوع من التصريحات، ولكن هل بالإمكان أن تتوجه إلى نفسها أولاً وقبل كل شيء، لإخراج القوات الأميركية من سوريا؟ لأن روسيا تعمل مع نظرائها من إيران وسوريا، حتى تختفي في النهاية جميع هذه المنظمات الإرهابية من الأراضي السورية التي تعاني ويمكن أن تبدأ حياة طبيعية”.

وأكد كراسوف أن “روسيا، وخلافاً للولايات المتحدة الاميركية، تتواجد في سوريا بشكل قانوني، وبدعوة من الحكومة السورية”. وأوضح انه “بالإضافة الى تواجد القوات الأميركية بشكل غير قانوني في سوريا، هناك أدلة بأنها تقوم باستخدام الموارد الطبيعية السورية لأغراضها الخاصة ودعمها للتنظيمات الإرهابية في المنطقة”. وأشار البرلماني الروسي، إلى أنه “ليس الولايات المتحدة من تقرر من سيكون رئيسًا في دولة معينة”، مضيفاً “من الأفضل ان تنتبه إلى مشاكلها الداخلية”. وكان مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط ديفيد شينكر، أعلن أمس الخميس، أن روسيا “تلعب دوراً مدمراً في الشرق الأوسط” و”يجب أن تغادر المنطقة” موضحاً أن “إبقاء الروس بعيداً عن هذه المنطقة هو حجر الأساس في السياسة الأميركية منذ 45 عاماً”، حسب قوله.

المصدر: سبوتنيك