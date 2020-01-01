موسوي: إيران تطالب بإلغاء الحظر اللاإنساني ضد الشعب السوري

جهينة نيوز:

وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي إجراءات الحظر الأوروبية والأمريكية ضد الشعب السوري بأنها “غير قانوية ولاإنسانية”، داعياً الى إلغاءها كافة.

ودان المتحدث باسم الخارجية تشديد إجراءات الحظر الاتحاد الأوروبي وأمريكا ضد الشعب، مضيفاً أن “معظم التداعيات السلبية لأنواع الحظر المفروض ستستهدف أساساً الشعب السوري والمواطن العادي”.

ووصف موسوي اجراءات الحظر بأنها “أداة ضغط غير إنسانية تعرض حقوق الإنسان للخطر بشكل مباشر”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن ايران “أعلنت دعمها للحكومة والشعب الصامد في سوريا وتدعو إلى رفع جميع اجراءات الحظر المعادية للإنسانية ضد هذا البلد ليتمكنوا بمساعدة المجتمع الدولي من تلبية احتياجاتهم الأساسية وإعادة بناء الدمار الناجم عن هجمات الجماعات الإرهابية المدعومة من الغرب الذي طال البنية التحتية في سوريا”.

المصدر: ارنا