فرنسا تمنع مظاهرة ضد عنصرية الشرطة الأمريكية

جهينة نيوز:

حظرت الشرطة الفرنسية مظاهرة كان مقرراً تنظيمها أمام السفارة الأمريكية في العاصمة الفرنسية باريس غداً مع تصاعد موجة الاحتجاجات ضد عنف وعنصرية الشرطة الأمريكية إثر مقتل الأمريكي جورج فلويد المتحدر من أصول إفريقية على يد شرطة مينيابوليس في الـ 25 من أيار الماضي.

وتذرعت إدارة شرطة باريس في بيان نقلته رويترز بأنها اتخذت قرار حظر المظاهرات “بسبب المخاوف من الاضطرابات الاجتماعية والأخطار الصحية بشأن انتشار عدوى كورونا خلال التجمعات الكبيرة”.

وكان الآلاف شاركوا في احتجاجات مناهضة للشرطة في باريس الأربعاء الماضي في ذكرى مقتل أداما تراوري وهو شاب فرنسي من أصول إفريقية أيضاً يبلغ من العمر 24 عاماً في عملية للشرطة عام 2016 في واقعة شبهها البعض بمقتل فلويد.

وتتواصل الاحتجاجات في أنحاء الولايات المتحدة والعديد من دول العالم على مقتل جورج فلويد الذي لفظ أنفاسه بعد أن قام أحد ضباط الشرطة بتثبيته على الأرض والضغط على عنقه لدقائق.