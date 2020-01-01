جهينة نيوز:

(بدون موضوع)

المفوضية الأوروبية: فتح الحدود الداخلية لدول الاتحاد دون أي تمييز

لفتت ​المفوضية الأوروبية​ في بيان الى أنه "تم فتح الحدود الداخلية لدول الاتحاد دون أي تمييز".

هذا واجتاحت العالم أزمة غير مسبوقة، تأثرت بها على وجه الخصوص دول أوروبية كبرى مثل إيطاليا وإسبانيا فقد راح آلاف الأوروبيين ضحايا لتفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19 لكن الأمر لم يقف عند حد الخسائر البشرية أو الاقتصادية، إذ إنه يهدد أيضاً استمرارية كيان بحجم الاتحاد الأوروبي، ذلك أن عدداً من الممارسات والقرارات التي اتخذتها عدة دول ألقت بظلالٍ من الشك على مدى جدوى استمرار هذا التكتل.​​​​​​​

كذلك استخدمت أكثر من دولة أوروبية - إلى جانب الولايات المتحدة – تعبير "حالة الحرب" في مواجهة تفشي فيروس كورونا لكن يبدو أن هذا التعبير كان له من الوقع السيئ على أرض الواقع ما له.​​​​​​​