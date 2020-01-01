المغرب: 27 إصابة جديدة بكورونا ما يرفع العدد الإجمالي للحالات إلى 8030

جهينة نيوز:

أعلنت ​وزارة الصحة المغربية​ "تسجيل 27 حالة إصابة مؤكّدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكّدة بالفيروس في المغرب إلى 8030 حالة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عدد الحالات الّتي تماثلت للشفاء من المرض حتّى الآن ارتفع إلى 7215 حالة، بعد تماثل 20 حالة جديدة للشفاء، بينما استقر عدد حالات الوفاة في 208 حالات"، لافتةً إلى أنّ "عدد الحالات المستبعدة بعد تحليل مخبري سلبي، بلغ 261 ألفًا و619 حالة".

وأهابت الوزارة بالمواطنات والمواطنين "الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحيّة، والانخراط في التدابير الإحترازيّة الّتي اتّخذتها السلطات المغربية، بكلّ وطنيّة ومسؤوليّة"