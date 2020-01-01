مزيج "برنت" يصعد بنحو 3% ويتخطى مستوى 41 دولارا للبرميل

جهينة نيوز:
ارتفعت أسعار النفط، بشكل ملحوظ بعدما تم تأكيد أن دول مجموعة "أوبك+" ستعقد اجتماعا غدا لبحث مسألة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا.
ووفقا لبيانات موقع "بلومبرغ"، فقد جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" فوق مستوى 41 دولارا للبرميل، وسجل الخام، 41.03 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.6% عن سعر الإغلاق السابق.
فيما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف بنسبة 1.92% إلى 38.13 دولار للبرميل.
وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم روسيا، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج ووضع سوق النفط العالمية.
وتريد السعودية وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا لشهر آخر.