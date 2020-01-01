مزيج "برنت" يصعد بنحو 3% ويتخطى مستوى 41 دولارا للبرميل

جهينة نيوز:

ارتفعت أسعار ​النفط​، بشكل ملحوظ بعدما تم تأكيد أن دول مجموعة "أوبك+" ستعقد اجتماعا غدا لبحث مسألة تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية، والبالغة 9.7 مليون برميل يوميا.

ووفقا لبيانات موقع "​بلومبرغ​"، فقد جرى تداول العقود الآجلة لخام "برنت" فوق مستوى 41 ​دولار​ا للبرميل، وسجل الخام، 41.03 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 2.6% عن سعر الإغلاق السابق.

فيما زادت العقود الآجلة للخام الأميركي الخفيف بنسبة 1.92% إلى 38.13 دولار للبرميل.

وستجتمع منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاء من بينهم ​روسيا​، فيما يعرف باسم مجموعة "أوبك+"، السبت لبحث تمديد تخفيضات الإنتاج ووضع سوق النفط ​العالم​ية.

وتريد ​السعودية​ وروسيا، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم، تمديد تخفيضات للإنتاج قدرها 9.7 مليون برميل يوميا لشهر آخر.